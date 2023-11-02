Зырянов – о желании возглавить «Зенит»: Вопрос пока неактуальный

Бывший футболист питерского «Зенита» Константин Зырянов высказался о желании в будущем возглавить питерский клуб, в структуре которого он был более десяти лет.

Специалист отметил, что на данный момент этот вопрос является неактуальным, ведь он возглавляет новороссийский «Черноморец».

«Все мои силы и желания, чтобы «Черноморец» показывал хороший футбол, выигрывал. Именно здесь, в Новороссийске», - приводит слова Зырянова «Чемпионат».

Новороссийская команда выступает в Первой лиге, но показывает там не самые выразительные результаты, после 17 туров занимая 15-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на четыре балла.