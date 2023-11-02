Вячеслав Литвинов: «Сейчас я стал лучше, если сравнить с прошлым сезоном»

14 июня 2023 года «Сочи» официально объявил о переходе из «Краснодара» воспитанника знаменитой клубной академии – Вячеслава Литвинова. Спустя почти полгода после трансфера Литвинов рассказал, чем хорошим для него обернулся этот переход.

«Что хорошего? Получаю игровое время. Для меня это очень важно: я молод, мне играть нужно больше. Останься я в «Краснодаре», мог так и дальше ждать своих шансов — непонятно, до каких пор. Сейчас я вижу, что стал лучше по сравнению с прошлым сезоном. Дай бог, команда выкарабкается», - говорит футболист для портала Sport24.

Литвинову 22 года, он является уроженцем поселка Саук-Дере в Краснодарском крае. Футбольный путь начал в рядах академии «Краснодара», после был заигран за дубль и основную команду «быков».