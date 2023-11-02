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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка назвал лучшего тренера РПЛ этого сезона

02 Ноября 2023 • 18:16 Комментировать

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, кого считает лучшим тренером Российской премьер-лиги первого отрезка нынешнего сезона.

«Лучший тренер старта сезона РПЛ — Ивич», - приводит слова Лички Sport24.

Напомним, что сербский специалист возглавил «быков» в январе прошлого года и помог им дойти до Суперфинала Кубка России, где краснодарская команда уступила ЦСКА по итогам серии 11-метровых ударов.

После 13 туров нынешнего сезона РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Зенит» на два балла. В следующем туре он сыграет против «Крыльев Советов» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
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