Вячеслав Литвинов назвал причину своего перехода в «Сочи»

Вячеслав Литвинов – один из воспитанников знаменитой академии «Краснодара». Он выступал за родной клуб до лета текущего года, однако в июне решил сменить клубную прописку и права на игрока были куплены «Сочи». Футболист рассказал о причинах решения перейти на новый этап карьеры.

«Когда уходил, стимул у меня был один: хотелось играть в футбол. Нам с агентом говорили про варианты с разными клубами — но «Сочи» мною интересовался не один год. Меня ждали и вот подошли с конкретикой», - вспоминает 22-летний футболист для портала Sport24.

Отметим, что сочинцы пока полностью проваливают сезон и идут на 16-м месте турнирной таблицы. «Быки» же, наоборот, первые.