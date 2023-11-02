Зырянов высказался об интриге в РПЛ

Бывший футболист питерского «Зенита» Константин Зырянов, который сейчас возглавляет новороссийский «Черноморец», высказался об интриге в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что в этом году получается интересный чемпионат, ведь существует интрига, поэтому можно следить за турниром.

«Уже любопытно, что несколько команд борются за чемпионство. Пока. Не знаю, как там дальше будет. Пока интересно», - приводит слова Зырянова «Чемпионат».

После 13 туров в лидерах турнирной таблице располагается «Краснодар», который опережает «Зенит» на два балла. Команды сыграют в очном матче в заключительном туре первого круга.