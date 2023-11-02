«Даже жена научилась их готовить»: Костанца назвал любимое русское блюдо

Защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в России уже второй год. За это время у него и у его супруги появилось блюдо русской кухни, которое им очень полюбилось. Да так, что они решили готовить его дома.

«Что мне нравится в вашей кухне? Больше всего нравятся сырники. Жена даже научилась их готовить! Вкуснейшая штука, мы сырники обожаем», - делится футболист с порталом Sport24.

Ранее Костанца высказался о российском пиве, которое он, выступая в Самаре, уже успел опробовать.

Отметим, что до перехода в «Крылья» в 2022 году Костанца два года выступал в ещё одной постсоветской стране – Молдове.