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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Костанца похвалил российское пиво

02 Ноября 2023 • 17:59 Комментировать

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о российском пиве. Так уж случилось, что город и регион, в котором базируется его клуб, очень знамениты на пивной карте России.

«В Бразилии есть очень хорошее пиво — Brahma Duplo Malte. Пью его чаще, поэтому его выберу. Но жигулёвское тоже пробовал, и мне понравилось! Из всех марок пива, что я пробовал, «Жигули» — одно из лучших», - говорит Костанца в интервью Sport24.

На Волге очень популярно закусывать пенный напиток красными варёными раками. Однако бразилец добавил, что пока пить пиво таким способом не пробовал.

«Мне все советуют, стоит исправить в ближайшее время», - добавил футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Фернандо Костанца
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