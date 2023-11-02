Булыкин: «Спартаку» не надо отдавать Мелёшина в клуб Первой лиги

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о будущем нападающего московского «Спартака» Павла Мелёшина.

По мнению эксперта, у футболиста есть два варианта — либо он начнет прогрессировать в «Спартаке», либо его нужно отдавать в аренду в клуб из второй восьмерки РПЛ.

«Мелёшину могут дать время в чемпионате. В РПЛ скорости другие, надо думать быстрее. Если увидят, что Мелёшин к этому не готов, тогда его надо отправить в команду второй части таблицы РПЛ, а не в ФНЛ», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Как отметил эксперт, Мелёшина не стоит отправлять в Первую лигу, потому что она сильно отличается от РПЛ.

В текущем сезоне 19-летний игрок принял участие в семи матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.