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Тороп назвал самый сложный матч для себя в этом сезоне

02 Ноября 2023 • 17:50 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
1 1.65 X 4.20 2 5.20
Через 0 ч. 18 мин.

Молодой голкипер столичного ЦСКА Владислав Тороп – дублёр Игоря Акинфеева на позиции первого номера «армейцев». Однако в этом сезоне из-за травмы знаменитого коллеги по амплуа Тороп несколько раз выходил на поле за свой клуб. Владислав назвал самый сложный для себя матч из всех сыгранных.

«Наверное, с «Оренбургом» на выезде, когда сыграли 1:1. Это был мой четвертый матч подряд. Не всё тогда получалось у меня, я весь матч будто пытался перебороть себя, включиться в игру по максимуму. Пересматривал потом моменты, пересматривал гол – и пришел к пониманию, что я вообще не чувствовал ту игру», - вспоминает молодой футболист для пресс-службы «красно-синих».

Отметим, что Владиславу Торопу нет ещё и 20 лет – свой юбилейный день рождения он отметит очень скоро.

К слову, сегодня вечером ЦСКА с Торопом в старте играет против «Оренбурга» в Кубке России. Трансляция - на нашем сайте.

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