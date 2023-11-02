Тороп назвал самый сложный матч для себя в этом сезоне

Молодой голкипер столичного ЦСКА Владислав Тороп – дублёр Игоря Акинфеева на позиции первого номера «армейцев». Однако в этом сезоне из-за травмы знаменитого коллеги по амплуа Тороп несколько раз выходил на поле за свой клуб. Владислав назвал самый сложный для себя матч из всех сыгранных.

«Наверное, с «Оренбургом» на выезде, когда сыграли 1:1. Это был мой четвертый матч подряд. Не всё тогда получалось у меня, я весь матч будто пытался перебороть себя, включиться в игру по максимуму. Пересматривал потом моменты, пересматривал гол – и пришел к пониманию, что я вообще не чувствовал ту игру», - вспоминает молодой футболист для пресс-службы «красно-синих».

Отметим, что Владиславу Торопу нет ещё и 20 лет – свой юбилейный день рождения он отметит очень скоро.

К слову, сегодня вечером ЦСКА с Торопом в старте играет против «Оренбурга» в Кубке России. Трансляция - на нашем сайте.