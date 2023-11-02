Орлов: Юран, Карпин и Черчесов – потенциальные кандидаты в «Спартак»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о том, кто мог бы возглавить московский «Спартак».

Эксперт отметил логичным тот факт, что многие отправляют в «Спартак» наставника «Пари НН» Сергея Юрана, который к тому же играл за «красно-белых».

«Такая же история с Карпиным и Черчесовым. Они все — потенциальные кандидаты в «Спартак», они прошли школу этого клуба», - приводит слова Орлова Sport24.

«Спартак» после 13 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками в активе. В ближайшем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Локомотива» на «РЖД Арене» (5.11).