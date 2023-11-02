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Агент защитника сборной Уругвая прокомментировал слухи об интересе от ЦСКА эксклюзив

02 Ноября 2023 • 17:46 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
05.11 16:30

Агент защитника национальной сборной Уругвая Бруно Мендеса Аугусто Ногейра специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи об интересе от ЦСКА к его клиенту.

«У Бруно подходит к концу контракт 31 декабря этого года, пока мы не определились продлевать его или нет. Касаемо ЦСКА, к нам никто не обращался», - говорит Ногейра нашему корреспонденту.

Слух о том, что «армейцы» интересуются Мендесом, появился в этот четверг. Сообщалось, что московский клуб входит в шорт-лист потенциальных новичков на позицию центрального защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бруно Мендес Аугусто Ногейра ещё теги

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