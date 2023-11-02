Московский ЦСКА заинтересован в услугах защитника «Коринтианса» Бруно Мендеса.

Как сообщает «Чемпионат», уругвайский футболист входит в шорт-лист потенциальных новичков на позицию центрального защитника.

Контракт 24-летнего футболиста с бразильским клубом рассчитан до конца этого календарного года.

В текущем сезоне Мендес принял участие в 48 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

Ранее он выступал за «Интернасьонал» из города Порту-Алегри.

Мендес дебютировал за сборную Уругвая в 2018 году и с тех пор принял участие в шести играх, в которых не смог отметиться результативными действиями.