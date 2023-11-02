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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зырянов: В «Краснодаре» поняли, что невозможно выиграть чемпионат воспитанниками

02 Ноября 2023 • 17:33 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
05.11 14:00

Бывший футболист «Зенита» Константин Зырянов поделился комментарием о результатах «Краснодара».

«В «Краснодаре» играет много легионеров, а не своих воспитанников. Вот мы и видим результат. Я думаю, что руководители сняли розовые очки. Поняли, что 11 воспитанниками выигрывать чемпионство в России в принципе невозможно», — приводит слова Зырянова «Чемпионат».

В 13 турах «быки» смогли набрать 28 очков и на данный момент лидируют в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке располагается «Зенит», у которого в копилке 26 баллов. Замыкают тройку «Крылья Советов», имея в своем активе 22 очка.

Напомним, действующим чемпионом страны является «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Константин Зырянов

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