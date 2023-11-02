Кокшаров установил рекорд среди воспитанников академии «Краснодара»

Молодой форвард «Краснодара» Александр Кокшаров вчера вечером отметился дублем в ворота «Спартака». Команды встречались в рамках шестого тура группового раунда Кубка России, «быки» благодаря дублю 18-летнего игрока одержали победу – 3:2.

Первый свой гол в матче Кокшаров оформил аж на третьей минуте после блестящего прохода по левому флангу от Ильзата Ахметова. Как сообщает официальный сайт «Краснодара», гол форварда стал самым быстрым в истории «быков», забитым воспитанником клуба.

Отметим, что вчерашние голы Кокшарова стали для него вторым и третьим в сезоне. Ранее он забил всего лишь раз – во Второй лиге за дубль «быков».