Костанца вспомнил, как тренировался с Леау и Николя Пепе

Защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца вспомнил период, когда он выступал за дубль французского «Лилля» - это было в 2018 году. Тренировался он в том время с основой бульдогов, игроками которой были ныне вингер «Милана» Рафаэл Леау и прошедший через лондонский «Арсенал» впоследствии Николя Пепе.

«Да, это топ-игроки. Леау тогда только перешел из «Спортинга», совсем молодой был, но в команде все уже понимали: у парня сумасшедший потенциал, особенно с таким дриблингом. А Пепе я считал лидером того «Лилля» — он делал разницу. Жаль, что не поиграл с ними», - вспоминает Костанца для Sport24.

Леау на данный момент является одним из лидеров атаки «Милана» и сборной Португалии. Карьера Пепе пошла на спад – сейчас Николя после четырёх лет в «Арсенале» и арендах перебрался в «Трабзонспор» - середняк чемпионата Турции.

Ранее Костанца охарактеризовал Кейсуке Хонду, с которым успел поиграть в Бразилии.