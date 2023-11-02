«Отставка Абаскаля — последняя возможность для «Спартака» спасти этот непростой сезон» — Камоцци

Итальянский агент Франко Камоцци считает, что «Спартаку» нужно уволить главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Проблема заключается в том, что у Абаскаля нет знаний и личностных качеств, необходимых для того, чтобы тренировать «Спартак». Теперь его увольнение — последняя возможность спасти этот непростой сезон», — приводит слова Камоцци «Чемпионат».

По мнению эксперта, не стоит ругать руководство «Спартака» за Абаскаля, винить нужно того человека, кто его посоветовал «красно-белым».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. На данный момент столичный клуб занимает седьмую строчку в РПЛ, сумев набрать 20 очков в 13 играх.