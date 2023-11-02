Зырянов высказался о результатах «Зенита» в этом сезоне РПЛ

Бывший футболист питерского «Зенита» Константин Зырянов высказался о не самом удачном выступлении команды с берегов Невы в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Главный тренер «Черноморца» отметил, что о слабом старте должен говорить наставник Сергей Семак, который ранее уже заявлял, что невозможно побеждать всегда.

«Кто главный соперник «Зенита» в этом сезоне? Как и всегда — только «Зенит». Я уже говорил об этом много раз. Если они будут играть постоянно в полную силу, у них не будет соперников в чемпионате России», - приводит слова Зырянова «Чемпионат».

«Зенит» после 13 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» два балла.

В ближайшем туре подопечные Сергея Семака сыграют против «Балтики».