Личка назвал игрока-открытие сезона РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, кого считает игроком-открытием старта сезона Российской премьер-лиги.

Чешский специалист считает открытием полузащитника столичного клуба Диего Лаксальта, который в этом чемпионате играет в опорной зоне на высоком уровне, также он выделил Никиту Салтыкова из «Крыльев Советов».

«Одного лучшего игрока в первых турах сложно выделить. Назову троих: Кордоба с Алонсо из «Краснодара» и Лаксальт», - приводит слова Лички Sport24.

В текущем сезоне 30-летний футболист, который недавно продлил контракт до лета 2026 года, принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами партнерам по команде.