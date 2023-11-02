Канчельскис: Думаю, игроки в РПЛ делают ставки

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о ставках среди футболистов в чемпионате России.

«Верю ли я, что игроки в РПЛ делают ставки? Думаю, да. Я знаю, что ставки делают все. Вся Вторая лига в России играет на ставках, это я знаю точно», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что не утверждает про РПЛ, но во Второй лиге творится бардак, там есть ставки.

Предстоящий тур Российской премьер-лиги стартует в субботу, 4 ноября, матчем между грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом». Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени.