Президент «Урала» рассказал о состоянии Влута

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о состоянии нападающего Рая Влута.

Спортивный функционер отметил, что нидерландец сейчас тренируется, однако делает это не в общей группе.

«Мы думаем, что, может быть, к зимней паузе проведет одну или две игры. Пока ему тяжело», - приводит слова Иванова «Спорт день за днём».

28-летний футболист не играл в нынешнем сезоне. Весной этого года Влут перенёс операцию на пяточной кости.

Его соглашение рассчитано до конца следующего календарного года.

Уральский клуб после 13 туров РПЛ занимает десятое место в турнирной таблице с 16 очками в активе.