Боярский – о легионерах «Зенита»: «Все нормальные люди хотят видеть на поле своих игроков»

Российский актёр театра и кино Михаил Боярский, который является болельщиком «Зенита», высказался о большом количестве легионеров в составе питерского клуба.

Боярский отметил, что это политика клуба, и он не имеет права вмешиваться в неё.

«Конечно, все нормальные люди хотят видеть на поле своих игроков. Но это надо воспринимать как должное, следить за тем, как клуб развивается», - добавил он в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

В составе «Зенита» на данный момент заявлены десять иностранных футболистов.

Подопечные Сергея Семака после 13 туров РПЛ занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» два балла.