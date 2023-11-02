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Боярский – о легионерах «Зенита»: «Все нормальные люди хотят видеть на поле своих игроков»

02 Ноября 2023 • 16:18 Комментировать
Балтика
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Зенит
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04.11 19:00

Российский актёр театра и кино Михаил Боярский, который является болельщиком «Зенита», высказался о большом количестве легионеров в составе питерского клуба.

Боярский отметил, что это политика клуба, и он не имеет права вмешиваться в неё.

«Конечно, все нормальные люди хотят видеть на поле своих игроков. Но это надо воспринимать как должное, следить за тем, как клуб развивается», - добавил он в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

В составе «Зенита» на данный момент заявлены десять иностранных футболистов.

Подопечные Сергея Семака после 13 туров РПЛ занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Боярский

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