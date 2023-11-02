Нигматуллин: «Краснодар» обыграл «Спартак» заслуженно»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о поражении «красно-белых» в кубковом матче против «Краснодара» (2:3).

По мнению эксперта, «Спартак» мог бы добиться лучшего результата, если бы нападающий Павел Мелёшин использовал свои возможности. При этом Нигматуллин отметил, что «Краснодар» добился заслуженной победы.

«У «Спартака» были и хорошие моменты, и где-то плохие. Непозволительная роскошь ошибаться в обороне с таким серьёзным соперником, как «Краснодар». «Быки» заслуженно победили», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Отметим, что несмотря на поражение «Спартак» вышел в плей-офф Кубка России с первого места своей группы.