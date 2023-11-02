Мостовой: «Поражения «Спартака» не удивляют, но Абаскаль, видимо, святой»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о последних результатах «красно-белых».

«Поражения «Спартака» в последних матчах не удивляют. Что-то в команде идет не так. Но Абаскаль, видимо, святой. Любого другого тренера уже бы давно выгнали из клуба на фоне такой игры и результатов», — приводит слова Мостового портал «РБ Спорт».

Напомним, ранее «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2) в чемпионате России и уступил «Краснодару» (2:3) в рамках национального Кубка.

Следующим соперником подопечных Абаскаля станет «Локомотив». Поединок 14-го тура РПЛ запланирован на 5 ноября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:30 по столичному времени.