Шмаров: «Спартаку» нужно найти нового форварда для конкуренции Соболеву»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Шмаров оценил игру форварда столичного клуба Александра Соболева.

«Уход Шамара и Бальде расслабил Александра. Это видно по его игре и поступкам на поле. «Спартаку» нужно найти нового форварда для конкуренции Соболеву уже этой зимой», — приводит слова Шмарова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и стал автором четырех результативных передач.

В воскресенье, 5 ноября, «Спартак» встретится с «Локомотивом» в рамках 14-го тура чемпионата России, начало события — в 19:30 по мск.