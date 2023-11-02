В «Сассуоло» заявили, что находятся в хороших отношениях со «Спартаком»

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси рассказал об отношениях со «Спартаком».

Напомним, минувшим летом итальянский клуб отказался продавать защитника Рожерио да Силву в «Спартак».

По словам Росси, несмотря на то, что сейчас в «Сассуоло» нет футболистов, которые могли бы перейти в «Спартак», клуб находится с «красно-белыми» в хороших отношениях.

«На данный момент у нас нет игроков, которые хотят уйти. «Спартак» — это топ-клуб. У нас хорошие отношения со всеми топ-клубами мира», — цитирует Росси «Спорт-Экспресс».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт 5 ноября против «Локомотива». Начало — в 19:30 по московскому времени.