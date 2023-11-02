Бонгонда: «Мы с Промесом отлично понимаем друг друга на поле»

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда назвал одноклубника, с которым ему легко взаимодействовать на поле.

По словам Бонгонда, наиболее хорошо у него налажено взаимопонимание с нападающим Квинси Промесом.

«Мы отлично друг друга понимаем на поле, у нас с ним хорошая связка. Но в целом мне комфортно играть со всеми футболистами в команде», — приводит слова Бонгонда «РБ Спорт».

В текущем сезоне Бонгонда провёл за «Спартак» 17 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

После 13 туров РПЛ «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков.