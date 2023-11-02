Боярский высказался о противостоянии «Зенита» и «Спартака»

Поклонник петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказал мнение о противостоянии «сине-бело-голубых» с московским «Спартаком».

«Это поднадоело. Соперничество осталось и будет продолжаться, но хочется чего-то более свежего. «Краснодар» проявляет себя интереснее и является более серьезным конкурентом», - передает слова болельщика «Спорт-Экспресс».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги «Краснодар» занимает первое место после 13 туров, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка. «Спартак» отстает от лидирующей группы и располагается лишь на восьмой позиции.