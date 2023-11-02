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Литвинов: «Сперцяну надо играть в топ-лигах»

02 Ноября 2023 • 14:35 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
05.11 14:00

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов, ранее выступавший за «Краснодар», выразил мнение, что полузащитнику «быков» Эдуарду Сперцяну стоит попробовать свои силы в Европе, чтобы добиться прогресса.

«Ему надо играть в топ-лигах. Это другой ритм, конкуренция, сопротивление. В России Эдик уже себя проявил», — цитирует Литвинова Sport24.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провёл за «Краснодар» 16 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 15 миллионов евро.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт 5 ноября против «Крыльев Советов». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сочи Эдуард Сперцян Вячеслав Литвинов ещё теги

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