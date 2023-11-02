Бушманов: «Мне нравится, что «Спартак» старается играть в атаку»

Российский тренер Евгений Бушманов поделился мнением об игре «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Нравится ли мне футбол, в который пытается играть «Спартак»? Команда старается играть в атакующий футбол. Не хватает надежности в обороне, но мне нравится, что «Спартак» старается играть в атаку», — приводит слова Бушманова портал «РБ Спорт».

После 13 туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков.

Следующим соперником «красно-белых» станет «Локомотив». Столичное дерби между командами состоится 5 ноября. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.