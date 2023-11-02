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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

02 Ноября 2023 • 14:30 Комментировать

Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, какой клуб считает главным претендентом на чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Это обычно чемпионская тенденция - начинать ни шатко, ни валко, но с каждой игрой прибавлять. «Зенит» по этому пути идет и остаётся главным претендентом на чемпионство», - передает слова специалиста «Московский Комсомолец».

После 13 туров нынешнего розыгрыша чемпионата России петербургская команда набрала 26 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Олег Романцев
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