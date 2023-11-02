Масалитин отреагировал на отказ Соболева общаться с журналистами

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался об отказе игрока «Спартака» Александра Соболева общаться с журналистами.

По мнению эксперта, ничего страшного в таком поступке форварда «красно-белых» нет, так как он сейчас хочет сконцентрироваться на футболе и не намерен обращать внимание на интервью.

«Может обиделся, может по другим причинам. Он так решил и всё тут. Такой же игнор будет со стороны прессы к нему, когда он будет разговаривать, к нему никто не будет обращаться», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.

Напомним, вчера, 1 ноября, «Спартак» уступил «Краснодару» (2:3) в матче группового этапа Кубка России, но всё равно вышел из своего квартета с первого места.