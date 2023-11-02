«Спартак» мог подписать центрального защитника Сантьяго Буэно, который ранее выступал за испанскую «Жирону».

По сведениям Metaratings, минувшим летом «Жирона» готова была расстаться со своим 24-летним футболистом за 10-11 миллионов евро. Сообщается, что Буэно хотел поучать в «Спартаке» 1,5-2 миллиона евро в год.

Источник отметил, что в стане «красно-белых» было принято решение отказаться от подписания уругвайца, который позже перебрался в «Вулверхэмптон».

После 13 туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 20 зачетных баллов.