Гладилин — о кубковом матче «Спартака»: «Этот состав должен был сыграть ещё ярче»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о поражении «красно-белых» в кубковом матче против «Краснодара» (2:3).

Эксперт считает, что резервные игроки, получившие возможность проявить себя в игре с «Краснодаром», должны были проявить себя ярче и лучше использовать свой шанс.

«Этот состав должен был ещё ярче сыграть, потому что у многих игроков, которые вышли, нет места в основе. Поэтому они должны проявлять себя ярче, когда дают такую возможность», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 5 ноября против «Локомотива». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.