Семак оценил состояние игроков «Зенита» перед матчем с «Балтикой»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против калининградской «Балтики» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

«У всех разное состояние. Такого не может быть, что все одинаково готовы. Кто-то лучше, кто-то хуже. Все готовы играть, за исключением тех, кто в последнее время не тренируется с командой», - передает слова специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Поединок между «Балтикой» и «Зенитом» состоится в ближайший уик-энд. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этой встречей петербургский коллектив занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.