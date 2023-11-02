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Камоцци: «Центральный защитник — самая дефицитная позиция в российском футболе»

02 Ноября 2023 • 13:50 Комментировать
Ахмат
...
Факел
1 1.90 X 3.60 2 4.40
04.11 16:30

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об уровне российских игроков.

По мнению эксперта, в России мало хороших защитников, но зато много сильных вратарей. Камоцци считает, что российским игрокам обороны будет сложно проявить себя в Европе.  

«Центральный защитник — самая дефицитная позиция в российском футболе. У игроков этого ампула мало шансов перейти в европейские клубы. Но зато в России хорошо развита вратарская школа», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что свои последние на сегодняшний день товарищеские матчи сборная России провела в октябре, обыграв Камерун (1:0) и сыграв вничью с Кенией (2:2).  

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Евро-Футбол.Ру,
Франко Камоцци

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