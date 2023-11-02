Камоцци: «Центральный защитник — самая дефицитная позиция в российском футболе»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об уровне российских игроков.

По мнению эксперта, в России мало хороших защитников, но зато много сильных вратарей. Камоцци считает, что российским игрокам обороны будет сложно проявить себя в Европе.

«Центральный защитник — самая дефицитная позиция в российском футболе. У игроков этого ампула мало шансов перейти в европейские клубы. Но зато в России хорошо развита вратарская школа», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что свои последние на сегодняшний день товарищеские матчи сборная России провела в октябре, обыграв Камерун (1:0) и сыграв вничью с Кенией (2:2).