Кузьмичёв: «Джикия не останется без команды, он усилит любой топ-клуб РПЛ»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о возможном уходе защитника и капитана «красно-белых» Георгия Джикии.

«Джикия – отличный футболист, надежный защитник. Что бы ни случилось, без команды он точно не останется. Он усилит любой топ-клуб России», — заявил Кузьмичёв порталу «РБ Спорт».

При этом функционер считает, что Джикия не собирается сдаваться и будет продолжить бороться за свое место в «Спартаке».

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги защитник появился на поле лишь в шести матчах и получил одну желтую карточку. В последних шести играх чемпионата Джикия не провел ни одной минуты.

Контракт футболиста со «Спартаком» истекает в мае следующего года.