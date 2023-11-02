Хавбек «Зенита» Барриос: «В начале сезона было непросто вкатываться»

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос о своём физическом состоянии при плотном графике.

«В начале сезона непросто было вкатываться. Сейчас все в порядке. Для этого и существует подготовка и наши тренеры, которые следят, чтобы мы качественно восстанавливались и набирали силы», — цитирует Барриоса «Матч ТВ».

В текущем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 13 турах.

4 ноября «сине-бело-голубые» сыграют с «Балтикой». Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по мск.