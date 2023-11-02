Боярский: «Краснодар» - главный конкурент «Зенита»

Известный актер и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о соперничестве с «Краснодаром» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Думаю, мы все равно станем лидерами. Главная игра будет именно с «Краснодаром». «Краснодар» - конкурент. Но я все-таки болельщик «Зенита» и вижу, что команда играет хорошо», - передает слова Боярского «Спорт-Экспресс».

После 13 проведенных туров петербургский коллектив набрал 26 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.