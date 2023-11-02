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Барриос: «Зенит» едет к «Балтике» за победой

02 Ноября 2023 • 13:28 Комментировать
Балтика
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Зенит
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04.11 19:00

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о предстоящем матче 14-го тура Российской премьер-лиги с «Балтикой».

«Мы близки к тому, чтобы вернуться на первое место в чемпионате, поэтому надо обязательно нужно побеждать «Балтику». Знаем, что она очень опасна дома. Но мы едем к ней в гости за победой», — приводит слова Барриоса «Матч ТВ».

Хавбек добавил, что «Зенит» постарается показать свою лучшую игру и вернуться домой с тремя очками.

В субботу, 4 ноября, «Зенит» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой». Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени.

Перед стартом 14-го тура РПЛ подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице, а «Балтика» располагается на предпоследней позиции.

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