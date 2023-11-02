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Боярский: Не хотел бы видеть Джикию в «Зените», он пропитан «Спартаком»

02 Ноября 2023 • 13:17 Комментировать (1)
Балтика
...
Зенит
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04.11 19:00

Известный артист и поклонник «Зенита» Михаил Боярский высказался о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в стан санкт-петербургского клуба.

«Хотел бы я видеть Джикию в «Зените»? Нет. Он насквозь пропитан «Спартаком», поэтому вряд ли бы прижился в «Зените», — приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

По мнению Боярского, Джикия является замечательным футболистом, поэтому «Спартаку» нужно найти возможность адаптировать его в команде.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор футболиста с клубом рассчитан до конца мая следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Михаил Боярский Георгий Джикия ещё теги

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Комментарии (1)
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sierge
02 Ноября 2023 в 13:35
Ну странно, Джикия не воспитанник. В Зените играли минимум 2 воспитанника (кого сходу вспомнил)
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