Боярский: Не хотел бы видеть Джикию в «Зените», он пропитан «Спартаком»

Известный артист и поклонник «Зенита» Михаил Боярский высказался о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в стан санкт-петербургского клуба.

«Хотел бы я видеть Джикию в «Зените»? Нет. Он насквозь пропитан «Спартаком», поэтому вряд ли бы прижился в «Зените», — приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

По мнению Боярского, Джикия является замечательным футболистом, поэтому «Спартаку» нужно найти возможность адаптировать его в команде.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор футболиста с клубом рассчитан до конца мая следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6,5 млн евро.