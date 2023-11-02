Кордоба — о предложении от «Зенита»: «Не буду об этом говорить»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на информацию о том, что минувшим летом он имел возможность перейти в «Зенит».

Колумбийский футболист не стал рассказывать о том, получал ли он предложение от петербургского клуба, отметив лишь, что сейчас все его мысли связаны с «Краснодаром».

«Не буду об этом говорить. Сейчас самое главное для меня — говорить о «Краснодаре», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

После 13 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Свой следующий матч «быки» проведут 5 ноября против «Крыльев Советов». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.