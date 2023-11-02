Булыкин: «Локомотиву» не хватает стабильности в игре»

Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил перспективы «железнодорожников» в борьбе за чемпионский титул.

«Локомотиву» не хватает стабильности в игре, отсюда и провальные матчи. В этом компоненте нужно прибавлять. По составу команда способна бороться за медали РПЛ, но пока плохо получается», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

По его мнению, отсутствие «Локомотива» в топ-3 можно будет считать провалом, отметив, что у тренерского штаба есть время для исправления ситуации.

Напомним, что после 13-ти туров РПЛ подопечные Михаила Галактионова находятся на седьмом месте с 20 очками. В следующем туре «железнодорожники» встретятся со «Спартаком».