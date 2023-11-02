Нагучева жёстко оскорбили в переписке, комментатор выложил пост

В телеграм-канале «Ноу криминалити» была опубликована переписка между известным спортивным комментатором Романом Нагучевым и неизвестным человеком.

Неизвестный поприветствовал комментатора, обратившись на «Вы», а затем оскорбил его, назвав мужчиной нетрадиционной ориентации. На это сообщение Нагучев отреагировал с улыбкой, пожелав собеседнику успехов.

«Однажды меня спросят, что такое деловая переписка», - оставил сообщение комментатор под публикацией переписки.

Напомним, что Роман Нагучев является сотрудником телеканала «Матч ТВ».