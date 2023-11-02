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Нагучева жёстко оскорбили в переписке, комментатор выложил пост

02 Ноября 2023 • 12:50 Комментировать (2)

В телеграм-канале «Ноу криминалити» была опубликована переписка между известным спортивным комментатором Романом Нагучевым и неизвестным человеком.

Неизвестный поприветствовал комментатора, обратившись на «Вы», а затем оскорбил его, назвав мужчиной нетрадиционной ориентации. На это сообщение Нагучев отреагировал с улыбкой, пожелав собеседнику успехов.

«Однажды меня спросят, что такое деловая переписка», - оставил сообщение комментатор под публикацией переписки.

Напомним, что Роман Нагучев является сотрудником телеканала «Матч ТВ».

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Роман Нагучев
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Комментарии (2)
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ингерман
02 Ноября 2023 в 13:13
кста сильно на самапиар паходит.. хе..
ингерман
02 Ноября 2023 в 13:12
ай.. надыть ваще на енто внимание не обращаць.. никто не угражаить же.. ну абазвал - п..м а ты ему в атвет - кто так абзываеца тот так сам называеца.. А-ха-ха-ха! )))
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