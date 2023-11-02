Червиченко: «Спартаку» надо разобраться с составом, а не увольнять Абаскаля

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился комментарием о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Думаю, до зимней паузы ничего не произойдет. Во время перерыва возможно, но не факт, что смена тренера повлияет на всю ситуацию. Надо не тренера увольнять, а разобраться с составом», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

34-летний Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. На данный момент его команда занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков в 13 матчах.

Действующий контракт испанского специалиста с «красно-белыми» рассчитан до конца сезона-2024/25.