Червиченко: «Сказывается колоссальное давление журналистов на Абаскаля»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о давлении, которое оказывается на наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Сказывается неразбериха в команде, слухи, что все нестабильно, плюс колоссальное давление журналистов на Абаскаля — его уже увольняют до матча, во время матча и после матча», — заявил функционер «Матч ТВ».

При этом специалист отметил, что речь идет о всех матчах, несмотря на то, что для «Спартака» игра с «Краснодаром» ничего не решала.

5 ноября «красно-белые» встретятся в дерби с «Локомотивом». Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.