Вячеслав Литвинов высказался о частых падениях Соболева в штрафной

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов рассказал об отношении к нападающему столичного «Спартака» Александру Соболеву.

«Играл против Соболева. По касательной его раз тронул в штрафной — а он упал, будто убили. И давать тут пенальти… Не понимаю таких вещей», — приводит слова защитника Sport24. Также Литвинов отметил, что Соболев является мастером таких моментов вместе с Николаем Комличенко.

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Соболев забил два гола при трёх результативных передачаха в 11 матчах чемпионата.