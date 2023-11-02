Игрок «Спартака» Зиньковский: «Поле в Воронеже не самое худшее»

Хавбек столичного «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о футбольном поле в Воронеже.

«Поле в Воронеже не самое худшее. Где хуже? Я много где играл, много видел», - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» потерпел гостевое поражение от «Факела» со счетом 0:2. После окончания матча главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль раскритиковал состояние газона в Воронеже.

По итогам 13 туров чемпионата России «народная команда» располагается на восьмом месте в турнирной таблице.