Бабич оценил уровень сербских игроков в РПЛ

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о своих соотечественниках, которые выступают в чемпионате России.

«Я много общаюсь со своими соотечественниками, играющими в России. Самый сильный сербский игрок в РПЛ? Не стал бы выделять кого-то одного. В РПЛ собраны футболисты высокого уровня из моей страны», — цитирует Бабича «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний защитник появился на поле в девяти встречах РПЛ и Кубка России, в которых стал автором двух забитых мячей.

5 ноября «Спартак» на выезде сыграет с «Локомотивом» в рамках 14-го тура российского чемпионата, начало — в 19:30 по мск.