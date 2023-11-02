Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил текущую форму команды.

- У «Спартака» одна победа в шести матчах. Это неожиданность?

- Честно говоря, да. Я не думал, что такая серия затянется. Был уверен, что мы увидим преображение «Спартака», какую-то игру. А получается, что после поражения в Воронеже команда опять попала в какую-то яму.

- У вас есть вопросы к игре «Спартака»?

- Нет-нет. Ребята играют и неплохо. Даже при счете 2:1 «Спартак» мог еще забить. Есть проблемы с реализацией. А так, что мне нравится, кого бы Абаскаль не выпустил, даже тех, кто не играет постоянно, они бьются, стараются. Но из-за ошибок проигрывается матч.

- Предстоящая встреча с «Локомотивом» вызывает тревогу за «Спартак»?

- Дело в том, что ты не знаешь, как он может сыграть. Может выдать хорошую, результативную игру, а в другом матче команда неузнаваема. Ей не хватает стабильности.

- В этом матче не сыграет дисквалифицированный Бабич. Плюс Джикия травмирован. Будут большие проблемы в обороне?

- Джикия в любом случае дает конкуренцию защитникам. Плюс поддержка капитана тоже очень важна команде. Но сказать, что он бы сейчас повлиял на игру, я не могу, потому что он находится не в той форме.

Елена Григорьевская