Тикнизян: «У любого футболиста РПЛ есть желание попробовать силы в более сильном чемпионате»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о возможном трансфере в Европу.

«У любого футболиста, который играет в РПЛ, есть желание попробовать силы в более сильном чемпионате. Это вполне нормально. Главное, эти слова подкреплять какими-то действиями», - цитирует 24-летнего армянского футболиста ТАСС.

В сезоне-2023/2024 Тикнизян поучаствовал в 18 поединках за «железнодорожников» во всех турнирах. Защитник записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Наиру со стороны бременского «Вердера».