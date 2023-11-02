Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тикнизян: «У любого футболиста РПЛ есть желание попробовать силы в более сильном чемпионате»

02 Ноября 2023 • 12:07 Комментировать

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос о возможном трансфере в Европу.

«У любого футболиста, который играет в РПЛ, есть желание попробовать силы в более сильном чемпионате. Это вполне нормально. Главное, эти слова подкреплять какими-то действиями», - цитирует 24-летнего армянского футболиста ТАСС.

В сезоне-2023/2024 Тикнизян поучаствовал в 18 поединках за «железнодорожников» во всех турнирах. Защитник записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Наиру со стороны бременского «Вердера».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Ноября
13:29 · Россия. Премьер-лига
Боярский: «Краснодар» - главный конкурент «Зенита»
13:28 · Россия. Премьер-лига
Барриос: «Зенит» едет к «Балтике» за победой
13:17 · Россия. Премьер-лига
Боярский: Не хотел бы видеть Джикию в «Зените», он пропитан «Спартаком» 1
13:11 · Россия. Премьер-лига
Кордоба — о предложении от «Зенита»: «Не буду об этом говорить»
13:05 · Кубок России
Классен — о матче с «Краснодаром»: «Чувствовал, что играли против команды, которая борется за чемпионство»
12:52 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Локомотиву» не хватает стабильности в игре»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Нагучева жёстко оскорбили в переписке, комментатор выложил пост 2
12:47 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Спартаку» надо разобраться с составом, а не увольнять Абаскаля 1
12:44 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Сказывается колоссальное давление журналистов на Абаскаля»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Вячеслав Литвинов высказался о частых падениях Соболева в штрафной 2
12:30 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Зиньковский: «Поле в Воронеже не самое худшее»
12:26 · Россия. Премьер-лига
Бабич оценил уровень сербских игроков в РПЛ
12:17 · Россия. Премьер-лига
Бабич — об игре с «Факелом»: «Футбол «Спартака» просто не построен на длинных мячах»
12:07 · Кубок России
Лапочкин: Сложно утверждать, было ли у Соболева второе касание
12:07 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян: «У любого футболиста РПЛ есть желание попробовать силы в более сильном чемпионате»
Все новости
Рекомендуем